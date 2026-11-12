Nuovi allarmi nelle scuole italiane. Parla l'esperto di cyber sicurezza

Dopo quelli di mercoledì che hanno riguardato anche numerose scuole nel riminese, sono stati segnalati nuovi allarmi bomba negli istituti di varie regioni d'Italia. Coinvolta nuovamente anche Rimini così come l’istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone dove la dirigente scolastica si è messa subito in contatto con le forze dell’ordine e con il sindaco per monitorare la situazione pur senza ravvisare motivi di pericolo concreto per la sicurezza degli studenti. Le lezioni continuano regolarmente.

Medesima la firma, il fantomatico Mikhail Andropov, che questa volta concentra le sue minacce anche sulla premier, parlando di un ordigno a Palazzo Chigi e chiedendone le dimissioni. In mattinata proprio Giorgia Meloni aveva incontrato le opposizioni sulla cybersicurezza facendo appello all'unità. Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, convocato per il pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio.

Di quanto sta accadendo in questi giorni abbiamo parlato nel corso della trasmissione Tempo Reale (Radio Icaro - Icaro TV) con un esperto in tema di cyber sicurezza, Luca Di Leo. "Sono state 6.300 email, indicativamente, quelle inviate sul dominio "istruzione.it" che è quello che viene rilasciato dal ministero - spiega in riferimento ai fatti di mercoledì -. Quello che è accaduto dimostra che non basta avere un antivirus o un filtro anti-spam. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero avere sistemi capaci di controllare la provenienza tecnica dei messaggi ma, soprattutto, di riconoscere anche comportamenti anomali e campagne massive. Questa tipologia di messaggio però sfruttava anche un mittente apparentemente sicuro visto che proveniva da un'università di Taiwan. Alcuni filtri anti-phishing hanno comunque funzionato e hanno messo in quarantena il messaggio. L'anomalia delle scuole del Veneto e della Val d'Aosta che non hanno ricevuto questo messaggio è dovuta al fatto che è stato filtrato prima dal sistema (regionale o della provincia) perché non utilizzano l'indirizzo "istruzione.it"."

Sulla cyber sicurezza ci sono normative da rispettare ma è un tema su cui c'è ancora molta strada da fare. "Aziende di una certa caratura - dice Di Leo - o pubbliche amministrazioni, come i comuni con più di 100.000 abitanti, sono chiamati ad adeguare queste misure rafforzate di sicurezza: per i soggetti essenziali sono previsti dei filtri sia sul traffico di rete che su quello della posta elettronica ma spesso non sono sufficienti. E le aziende, questo bisogna dirlo, investono poco in misure di sicurezza".

"Eppure - aggiunge l'esperto - bisogna ricordare che dietro a qualsiasi informazione e dato personale c'è una persona fisica da proteggere. Quindi la protezione dei dati protegge la persona. Servono consapevolezza e formazione perché il fattore umano anche qui è fondamentale. Basti pensare che il 60% degli attacchi informatici alle aziende - conclude Di Leo - avviene perché un dipendente clicca su una mail che non doveva cliccare." Un semplice gesto fatto anche in buona fede che può causare danni difficili da quantificare.

L'intervista a Luca Di Leo, esperto in cyber sicurezza dello studio Paci, è in apertura della trasmissione Tempo Reale

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/tempo-reale-stagione-2024-2025/tempo-reale-allarme-bomba-nelle-scuole-parola-allesperto-lhospice-si-rinnova-rane-salterine-giovedi-12-novembre-2026/