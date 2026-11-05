Più sicurezza in centro storico. Residenti e commercianti lanciano petizione

I residenti e i commercianti del quadrilatero tra via Via Clodia, Via Ducale, Corso d'Augusto e Via Gambalunga avviano una petizione pubblica che riguarda la sicurezza del quartiere riminese. "Le vie e vicoli hanno bisogno dell'attenzione e dell'intervento immediato delle istituzioni" dicono i promotori lanciando la raccolta firme.

Con la petizione si chiede al comune "più videosorveglianza nelle zone critiche, più controlli (in divisa e in borghese) da parte della Polizia Locale e maggiore coordinamento e collaborazione tra le forze dell’ordine". Ci sarà una raccolta di persona, il 7 novembre dalle 10 alle 13, in Piazza Ferrari, ma anche in modo online.