Si è aperta oggi pomeriggio la stagione natalizia di Riccione con grande affluenza di pubblico in centro e sul lungomare. Insieme alla sindaca Daniela Angelini e alla Giunta comunale, la città ha festeggiato l’apertura della pista di ghiaccio “Lungomare Ice Park” e delle casette in legno del “Riccione Christmas Village” in piazzale Ceccarini, tra luminarie, marching band e la ruota panoramica “Riviera Christmas View”.

In piazzale Roma ha inaugurato la lunga pista di pattinaggio sul ghiaccio verso il porto, animata da musica, lezioni gratuite, noleggio pattini e «pinguini tutor» per i bambini: resterà aperta fino al 24 gennaio, affiancata dalla ruota panoramica «Riviera Christmas View» (55 metri d'altezza e 28 cabine trasparenti), dalla giostra dei cavalli e dal ponte tibetano.

In piazzale Ceccarini ha aperto invece il «Riccione Christmas Village», con una disposizione più raccolta delle casette in legno tra animazione, musica dal vivo, artigianato italiano, idee regalo e specialità enogastronomiche. Il villaggio natalizio resterà attivo fino al 10 gennaio 2027.