«L’autocandidatura di Angelini è una forzatura che nega il confronto. Basta personalismi, serve un salto di qualità sulle grandi sfide della città». Lo dichiarano con una nota congiunta Pd, Riccione col Cuore, Riccione Contemporanea e Riccione Coraggiosa portando allo scoperto i malumori legati all'annuncio dei giorni scorsi da parte della sindaca. Alla richiesta di un confronto, lamentano, si è risposto con comportamenti che hanno negato una reale condivisione.

"La nostra città attraversa una fase delicata che impone chiarezza politica, coraggio e visione. Di fronte alle scelte decisive che attendono Riccione nei prossimi anni, le forze del centrosinistra sentono il dovere di intervenire con franchezza sul metodo e sul merito dell'azione amministrativa, per ribadire quale idea di governo e di partecipazione intendono proporre alla comunità.

Il nostro obiettivo è creare le condizioni non solo per confermare l'alleanza che ha permesso al centrosinistra di tornare alla guida di Riccione nel 2022, ma anche per allargarla alle altre forze progressiste della città. Vogliamo dare un segnale forte rispetto alla necessità di un reale salto di qualità dell’azione amministrativa: serve una visione condivisa e capace di affrontare le sfide strategiche dei prossimi cinque anni, coinvolgendo anche le nuove generazioni nella costruzione del futuro di Riccione.

È esattamente su questo terreno che avevamo chiesto di aprire una discussione vera. Non esistono conflitti personali, ma nodi politici e amministrativi decisivi sui quali, finora, non sono arrivate risposte adeguate dalla sindaca Daniela Angelini, bensì comportamenti che hanno negato una reale condivisione. Atteggiamenti condizionati da una chiusura all’ascolto anche su scelte strutturali – dalle vicende del delphinarium al project financing delle spiagge, fino ad alcune schede del nuovo PUG – i cui effetti ricadranno sulla città ben oltre la fine dell'attuale mandato.

Proprio su questi temi volevamo aprire un dialogo significativo anche con altre forze politiche, interessate a un approfondimento programmatico come condizione imprescindibile per valutare una futura alleanza.

Purtroppo, la fuga in avanti dell'autocandidatura della sindaca si è rivelata dannosa e ha bruciato i tempi, chiudendo lo spazio per una costruzione collettiva delle scelte necessarie. Di fronte a queste dinamiche, sentiamo il dovere di assumerci fino in fondo la nostra responsabilità politica: non possiamo avallare metodi solitari né rinunciare a un percorso autenticamente democratico. Una coalizione larga e coesa non si fonda sull'imposizione di decisioni già prese, ma su una discussione reale e trasparente sulle priorità della città.

È nell'esclusivo interesse di Riccione che ribadiamo la necessità di rimettere al centro i contenuti, la visione e le risposte che la città attende".