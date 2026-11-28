La Regione Emilia-Romagna è al lavoro sul ricorso davanti alla Corte costituzionale contro la Manovra 2027 del Governo Meloni. I fondi, giudicati insufficienti, per la sanità pubblica sono il principale motivo dell'iniziativa. "Andremo davanti alla Corte - ha confermato il presidente Michele de Pascale, questa mattina a margine di una conferenza stampa al Policlinico Sant'Orsola di Bologna - perché riteniamo si stia violando la Costituzione, cioè si stia andando oltre quello che un Governo può decidere di fare". In Regione, sottolinea de Pascale, "abbiamo già messo in piedi un team tecnico per elaborare il ricorso, è impegnativo perché speriamo di definire l'orientamento della Corte costituzionale in maniera importante. Ci sono state diverse sentenze in questi anni che sono andate in questa direzione".

Il presidente dell'Emilia-Romagna si augura di incassare il sostegno anche di altri governatori. "Spero che tante altre Regioni potranno unirsi a noi. Peraltro ci sono Regioni che sono in piano di rientro e che per legge non possono neanche aggiungere risorse proprie. Il fatto che l'Emilia-Romagna aggiunga risorse proprie col bilancio, per altre Regioni è impossibile farlo. E quindi per quelle Regioni la mobilità aumenta, perché poi i cittadini le risposte le vanno a cercare nelle Regioni del nord e la situazione diventa sempre peggiore". Afferma de Pascale, "è una battaglia che facciamo dall'Emilia-Romagna ma con spirito nazionale, non nell'interesse dell'Emilia-Romagna ma nell'interesse di tutte le Regioni, in particolare quelle del sud". Il braccio di ferro è tutto incentrato sul fondo sanitario nazionale.

"Siamo venuti a conoscenza di un'ulteriore presa in giro - attacca de Pascale- tutte le Regioni avevano avanzato una richiesta che era più o meno coincidente con quella del ministro. E lo ricordo, a maggioranza sono governate dal centrodestra quindi non possono essere accusate di pregiudizi negativi nei confronti del Governo".

Secondo le Regioni i 2,4 miliardi di euro stanziati all'inizio nella Manovra per la sanità "non bastavano. Era uscita la notizia che fossero stati stanziati altri 500 milioni, che non erano sufficienti ma era comunque un passo avanti". In realtà, segnala de Pascale, "questi 500 milioni sono in maggiori spese, perché vanno anche giustamente a prevedere ulteriori incentivi per gli stipendi del personale. Quindi ben venga che si aumenti lo stipendio del personale, ma sono comunque fondi che non vanno a coprire lo squilibrio. Non sono parte di quelli che avevamo chiesto, ma sono spese ulteriori che saranno a carico dei bilanci regionali". Insomma, avverte de Pascale, "la situazione è veramente drammatica. E penso che si stia anche violando apertamente la Costituzione, perché da un lato il governo e il Parlamento fissano i livelli essenziali di prestazione e dall'altro non mettono le Regioni in condizioni di erogarle. Questa cosa non può essere".

Dunque, avverte il presidente, "o il Governo si assume la responsabilità di dire agli italiani che non è più in grado di garantire tutte le prestazioni, e sarebbe gravissimo, ma è quello che sta succedendo, oppure deve mettere le Regioni nelle condizioni di poterle erogare". De Pascale si augura quindi che "fino all'approvazione della Finanziaria ci possa essere un ravvedimento. Continuo a dire che c'è un miliardo e mezzo nel bonus sanità privata che può essere riconvertito in sanità pubblica in cinque minuti senza mandare in default il Paese". Ma se così non dovesse essere, "e inizio a essere preoccupato che non sarà così - avverte il presidente - noi veramente adiremo a tutte le azioni e le misure che la legge e la Costituzione ci offrono per difendere la sanità pubblica".

Andando anche davanti alla Consulta? "Assolutamente- ribadisce de Pascale- penso che sia giusto che venga fissato questo principio: se è legittimo che un qualsiasi Governo possa attuare una condotta come quella che sta attuando il Governo Meloni. Non è solo non dare tutte le risorse che servirebbero, questo è già successo purtroppo, ma dirottare una quota sempre più significativa delle risorse sulla sanità privata lasciando definanziata quella pubblica". De Pascale su questo punto incalza. "Non si può dire che si fa tutto il possibile. Non è vero, perché una quota delle risorse è messa direttamente sul privato. E questo per me è inaccettabile". Prima della Corte costituzionale, dunque, la battaglia sarà portata avanti fino alla fine "in Conferenza delle Regioni, a nome di tutte le Regioni italiane". E poi "spero che ci sia anche una sede politica - avverte de Pascale - si voterà nel 2027 e spero che ci sarà una proposta agli italiani che dica che mai più si faranno mancare risorse alla sanità pubblica". Gli emendamenti presentati in Finanziaria dalle minoranze infatti "vanno in questa direzione. Sono quattro miliardi che sono stati richiesti da emendamenti presentati dalle minoranze e che spiegano dove andarli a prendere. Quindi se venisse approvato quell'emendamento sarebbe una bellissima notizia".