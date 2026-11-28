il luogo delle stimmate
Anno di San Francesco. 300 pellegrini riminesi al Santuario di La Verna
In foto: i pellegrini riminesi
di Redazione
1 min
Nell’Anno giubilare Francescano la Diocesi di Rimini ha promosso un pellegrinaggio al Santuario de La Verna, luogo dove San Francesco ricevette le Stimmate. Circa 300 i fedeli che hanno partecipato.
In mattinata è stata celebrata la S. Messa con il vescovo Nicolò Anselmi, a seguire la visita guidata nel Santuario. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, la preghiera dell'ora media e la processione alla cappella delle Stimmate. Circa 300 i fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio.
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