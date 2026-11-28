Nell’Anno giubilare Francescano la Diocesi di Rimini ha promosso un pellegrinaggio al Santuario de La Verna, luogo dove San Francesco ricevette le Stimmate. Circa 300 i fedeli che hanno partecipato.

In mattinata è stata celebrata la S. Messa con il vescovo Nicolò Anselmi, a seguire la visita guidata nel Santuario. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, la preghiera dell'ora media e la processione alla cappella delle Stimmate. Circa 300 i fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio.