81° anniversario
Cerimonia e spettacolo. Rimini celebra la memoria della morte dei Tre Martiri
In foto: @Riccardo Gallini
di Redazione
2 min
Sab 16 Ago 2025 18:43 ~ ultimo agg. 17 Ago 02:16
Oggi, sabato 16 agosto, la città di Rimini celebra l’81° anniversario della morte dei partigiani Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, simbolo della Resistenza e dei caduti nella lotta di Liberazione nel territorio della Provincia di Rimini.
Nel pomeriggio c'è stata la Cerimonia ufficiale con la deposizione di corone di alloro in via Ducale e in Piazza Tre Martiri. Presenti le autorità civili, religiose e militari. Il corteo è stato accompagnato dalla Banda Città di Rimini.
Alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani è in programma lo spettacolo “Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra” del Teatro delle Temperie, di e con Silvia Frasson. Regia di Donatella Allegro. Ingresso libero.
Lo spettacolo, nel cartellone del festival Le Città Visibili e con la collaborazione del Comune di Rimini, ha la regia di Andrea Lupo con musiche originali di Guido Sodo con la consulenza storica di Savina Reverberi Catellani, una produzione Teatro delle Temperie Lo spettacolo è stato vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2023 – XIX edizione, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su temi di libertà e giustizia sociale.
Lo spettacolo sarà anticipato alle ore 21:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, dagli interventi istituzionali e del Presidente della Sezione ANPI Andrea Caputo. La XIII edizione del premio “Vincenzo Mascia”, il concorso che ogni anno grazie alla Famiglia Mascia vede premiare una scuola riminese per lo speciale impegno rispetto ai temi della memoria e della resistenza cittadina, si terrà invece nel 2026. Quest’anno infatti la pubblicazione della nuova edizione della guida Passi e Ripassi (sui luoghi della memoria storica riminese) ha stimolato la Sezione a rilanciare il premio nelle scuole e pertanto in accordo con la Famiglia Mascia si è deciso d’investire maggiormente sul premio rilanciandolo dal 2026.
La Sezione ANPI di Rimini alle 16 sarà con la propria bandiera storica al Cimitero Monumentale per portare un cuscino di fiori alla Cappella dove riposano i Tre Martiri.
Lo spettacolo sarà anticipato alle ore 21:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, dagli interventi istituzionali e del Presidente della Sezione ANPI Andrea Caputo. La XIII edizione del premio “Vincenzo Mascia”, il concorso che ogni anno grazie alla Famiglia Mascia vede premiare una scuola riminese per lo speciale impegno rispetto ai temi della memoria e della resistenza cittadina, si terrà invece nel 2026. Quest’anno infatti la pubblicazione della nuova edizione della guida Passi e Ripassi (sui luoghi della memoria storica riminese) ha stimolato la Sezione a rilanciare il premio nelle scuole e pertanto in accordo con la Famiglia Mascia si è deciso d’investire maggiormente sul premio rilanciandolo dal 2026.
La Sezione ANPI di Rimini alle 16 sarà con la propria bandiera storica al Cimitero Monumentale per portare un cuscino di fiori alla Cappella dove riposano i Tre Martiri.
Altre notizie
di Icaro Sport
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini