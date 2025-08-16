Cerimonia e spettacolo. Rimini celebra la memoria della morte dei Tre Martiri

Nel pomeriggio c'è stata la Cerimonia ufficiale con la deposizione di corone di alloro in via Ducale e in Piazza Tre Martiri. Presenti le autorità civili, religiose e militari. Il corteo è stato accompagnato dalla Banda Città di Rimini.

Alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani è in programma lo spettacolo “Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra” del Teatro delle Temperie, di e con Silvia Frasson. Regia di Donatella Allegro. Ingresso libero.

Lo spettacolo, nel cartellone del festival Le Città Visibili e con la collaborazione del Comune di Rimini, ha la regia di Andrea Lupo con musiche originali di Guido Sodo con la consulenza storica di Savina Reverberi Catellani, una produzione Teatro delle Temperie Lo spettacolo è stato vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2023 – XIX edizione, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su temi di libertà e giustizia sociale.

Lo spettacolo sarà anticipato alle ore 21:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, dagli interventi istituzionali e del Presidente della Sezione ANPI Andrea Caputo. La XIII edizione del premio “Vincenzo Mascia”, il concorso che ogni anno grazie alla Famiglia Mascia vede premiare una scuola riminese per lo speciale impegno rispetto ai temi della memoria e della resistenza cittadina, si terrà invece nel 2026. Quest’anno infatti la pubblicazione della nuova edizione della guida Passi e Ripassi (sui luoghi della memoria storica riminese) ha stimolato la Sezione a rilanciare il premio nelle scuole e pertanto in accordo con la Famiglia Mascia si è deciso d’investire maggiormente sul premio rilanciandolo dal 2026.

La Sezione ANPI di Rimini alle 16 sarà con la propria bandiera storica al Cimitero Monumentale per portare un cuscino di fiori alla Cappella dove riposano i Tre Martiri.