A Riccione con Cecchetto l'ultimo compleanno di Pippo Baudo

La tv italiana piange la morte di Pippo Baudo, mancato il 16 agosto a Roma all'età di 89 anni. Solo pochi mesi fa aveva festeggiato il suo compleanno a Riccione. Una foto, datata 7 giugno, e scattata al Samsara sulla spiaggia del Marano, lo ritraeva sorridente con Claudio Cecchetto e il figlio Jody, con un messaggio di buon compleanno. In un nuovo post, dedicato al presentatore dopo il suo decesso, Cecchetto scrive "Buon viaggio Pippo. Tutti hanno imparato da te"

Una carriera quella di Baudo lunghissima e costellata da decine di successi: ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi, da Canzonissima a Domenica in. All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra i presentatori più conosciuti aveva esordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti più

importanti della Rai. Baudo si è spento al Campus Biomedico di Roma, circondato dagli affetti delle persone più care e con il conforto dei sacramenti.