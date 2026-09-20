Picchia un uomo in spiaggia. 33enne denunciato dai carabinieri

152 persone identificate, 9 denunce e sequestri di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno condotto nelle ultime ore un controllo a tappeto del territorio.

In particolare militari hanno denunciato due giovani greci, di 19 e 21 anni, sorpresi con modiche quantità di hashish e cocaina già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. Il 21enne è stato inoltre deferito perchè non ha voluto sottoporsi ai controlli sul suo stato piscofisico e per la violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini.

Un 30enne italiano è stato denunciato per essersi rifiutato di effettuare i test antidroga mentre era alla guida della propria auto, mentre un 20enne tedesco è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. Era al volante con un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l.

Sventati alcuni tentativi di furto aggravato: un 21enne tunisino e un 43enne marocchino sono stati denunciati perché he avevano cercato di rubare generi alimentari in due diversi supermercati, un 21enne italiano è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un negozio.

Un 33enne marocchino è stato invece deferito per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere dopo aver aggredito fisicamente un uomo in spiaggia, apparentemente senza alcun motivo. Un’ulteriore denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale è scattata nei confronti di una 48enne italiana che, durante un controllo in un’attività commerciale, ha rivolto frasi offensive ai

militari.

Segnalati tre italiani di 20, 59 e 66 anni, trovati in possesso, complessivamente, di oltre 17 grammi di hashish per uso personale. Tutte le sostanze illecite rinvenute e gli oggetti atti ad offendere sono stati posti sotto sequestro.