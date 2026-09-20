Rimini e San Leo da scoprire: visite guidate gratuite tra storia e spiritualità

Quanti luoghi della nostra città pensiamo di conoscere e quanti, invece, non abbiamo mai davvero guardato? Dal 24 al 27 settembre sarà possibile riscoprire alcuni dei tesori del patrimonio storico-artistico di Rimini e del territorio attraverso un ciclo di visite guidate gratuite, condotte da studiosi ed esperti.

Dal Tempio Malatestiano al Tesoro della Cattedrale, da San Giovanni Battista e San Croce al Museo della Città, fino alla Pieve e alla Cattedrale di San Leo e alla Chiesa di Santa Rita, cinque appuntamenti offriranno l'occasione di conoscere più da vicino luoghi, opere e memorie del territorio.

Le visite saranno condotte da Johnny Farabegoli, Alessandro Giovanardi e Auro Panzetta, che accompagneranno i partecipanti in un percorso attraverso il patrimonio di arte sacra e culturale di Rimini e San Leo.

L'iniziativa si inserisce nella Summer School 2026 della Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale Religioso dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, dedicata quest'anno a “San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità”.

La Summer School nasce nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi (1226-2026) e si svolge in una data particolarmente significativa: il fine settimana del 26 e 27 settembre coincide infatti con le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest'anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

È proprio a partire dalla spiritualità di San Francesco e dal suo stupore per la bellezza che l'ISSR propone una riflessione sul significato del patrimonio e sulla responsabilità della sua custodia. Le visite, gratuite e a numero programmato, si svolgeranno dal 24 al 27 settembre e sono aperte a tutti.

Il programma:

Giovedì 24 settembre, ore 10-12.30 – Tempio Malatestiano e Tesoro della Cattedrale, con Auro Panzetta e Johnny Farabegoli;

Giovedì 24 settembre, ore 16-18 – San Giovanni Battista e San Croce, con Auro Panzetta;

Venerdì 25 settembre, ore 10-12 – Museo della Città, con Alessandro Giovanardi Ala Medievale e Malatestiana, Mostra Bellini e Mantegna – con solo pagamento dell’ingresso al Museo;

Sabato 26 settembre, ore 9.30-12.30 – Pieve e Cattedrale di San Leo, con Auro Panzetta;

Domenica 27 settembre, ore 10.15-12 – San Rita, con Alessandro Giovanardi.

Accanto alle visite aperte al pubblico, la Summer School propone due seminari di ricerca sempre dalle 15,30 alle 18,30.

Venerdì 25 settembre, nell'Aula Magna dell'ISSR “A. Marvelli”, il seminario “Orizzonti culturali” affronterà il rapporto tra San Francesco e la rappresentazione artistica, con gli interventi di Suor Nella Letizia, Auro Panzetta, Rita Capurro e Raffaella Rossi.

Sabato 26 settembre, nella Chiesa di Santa Maria ad Nives, sarà invece la volta di “Esperienze e strategie a confronto”, dedicato alle strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con Valeria Villa e Francesco Angelini. Interverrà inoltre la Biblioteca Diocesana “Mons. Emilio Biancheri”. Seguirà la presentazione del volume “Trasfigurazione. Lettura evangelica dell'ultima opera di Raffaello”, con Piero Stefani introdotto da Natalino Valentini.

A completare il percorso, venerdì 23 ottobre alle 20,45, nella Chiesa di Sant'Agostino, sarà Davide Rondoni con l'incontro “Poesia, natura e spiritualità in San Francesco d'Assisi”.

Le visite guidate sono gratuite, con posti limitati e iscrizione obbligatoria.

La partecipazione ai seminari è aperta a tutti con quota di iscrizione.

Per partecipare: https://forms.gle/8F5REwgTK983enaHA

Programma completo: www.issrmarvelli.it