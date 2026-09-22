Petizione popolare a sostegno della famiglia. Firma del Vescovo Anselmi

Il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi ha firmato la petizione popolare promossa dal Forum delle Associazioni Familiari dell'Emilia-Romagna per chiedere una legge regionale organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia. La sottoscrizione è iniziata nel mese di agosto in tutte le province della Regione Emilia Romagna. Con un picco di raccolta firme all'interno del meeting (dal 21 al 26 agosto) dove ha raccolto un numero importante di adesioni. Il vescovo, firmando, ha espresso il grande valore della proposta che mette al centro la bellezza della natalità e della famiglia.

La petizione, indirizzata all’Assemblea legislativa, nasce dal lavoro e dal Documento programmatico elaborato dal Forum. L’iniziativa chiede alla Regione che sta predisponendo una legge sulla natalità con il supporto di un Intergruppo bipartisan costituito per volontà dell’assemblea legislativa, di puntare l’attenzione su alcuni campi fondamentali che portino in tempi brevi ad una legge capace di coordinare stabilmente gli interventi in materia di genitorialità e famiglia.

Quattro i pilastri che sono alla base della petizione:

Lavoro: più stabilità e opportunità per i giovani

Casa: sostegno all'autonomia e all'accesso alla casa

Servizi e conciliazione: Più servizi per l'infanzia e tempi di vita compatibili con la famiglia

Sostegno alle famiglie: politiche strutturali, con attenzione al secondo figlio e ai successivi



Tra i promotori ci sono anche le associazioni familiari di Rimini, che fanno parte del Forum Emilia Romagna. E possibile aderire alla petizione nelle sedi sul territorio delle associazioni familiari ma anche online