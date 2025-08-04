  
Nella notte

Peschereccio in fiamme al porto di Rimini

In foto: il peschereccio in fiamme al porto di Rimini
il peschereccio in fiamme al porto di Rimini
di Redazione   
Lun 4 Ago 2025 09:05
Fiamme al porto canale di Rimini dove domenica sera intorno alle 23.30 è andato a fuoco un peschereccio ormeggiato. A dare l'allarme ai Vigili del Fuoco sono stati passanti e residenti che hanno visto il denso fumo scuro che ha presto avvolto l’area. Sul posto sono intervenute tre squadre con due autopompe e un equipaggio specializzato. Presente anche la Capitaneria di porto. Sono servite quattro ore per spegnere l’incendio, evitare l’affondamento dell’imbarcazione e scongiurare la propagazione ai natanti vicini. Non si segnalano persone ferite. Ancora da appurare le cause del rogo.



