Per Vasco Rossi sarà doppia data allo stadio Neri. Il comune investe 244000 €

Emergono nuovi dettagli sulla data zero riminese del tour 2026 di Vasco Rossi. Dopo il generico annuncio affidato ad un post social dal sindaco Jamil Sadegholvaad (vedi notizia), oggi sull'albo pretorio è stata pubblicata la relativa determina. Il documento riguarda l'approvazione della "proposta per la realizzazione di eventi musicali di richiamo nazionale ed internazionale allo stadio Romeo Neri nel corso del 2026".

Non viene citato il nome dell'artista ma la proposta arriva dalla società Live Nation che detiene l'esclusiva degli eventi dal vivo proprio di Vasco Rossi. Al comune viene richiesto un impegno economico complessivo di 244.000 euro (200.000 + iva). La delibera parla poi di "eventi" (al plurale) lasciando intendere che oltre alla data zero, come accaduto nel 2023, sia previsto anche il sound check per il fan club. Non viene invece citata la data ma, visto che la prima tappa del tour del cantautore di Zocca è in programma il 5 giugno a Ferrara, è probabile che i due concerti possano svolgersi l'1 e il 2 giugno proprio come accaduto due anni fa. E chissà che il rapporto con Live Nation possa portare la prossima estate a Rimini anche altri artisti di richiamo.

L'annuncio di Vasco Rossi al suo fan club.