tradito dal nervosismo

Cocaina nel marsupio, marijuana nella stanza. Arrestato spacciatore 24enne

di Redazione   
Ven 5 Set 2025 10:44
I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato giovedì sera per spaccio un 24enne cittadino albanese, disoccupato, senza fissa dimora, temporaneamente alloggiato in una struttura ricettiva di Miramare. 

L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi dell’hotel dove alloggiava: fermato per un controllo si è mostrato subito agitato, inducendo gli operanti ad approfondire la verifica. Nascosti in un marsupio, sono state rinvenuti 6 grammi di cocaina divisi in dosi. Il 24enne ha fornito false generalità ma è stato subito smascherato dai successivi accertamenti. I Carabinieri hanno perquisito anche all’alloggio, sequestrando dosi di marijuana e 210 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

