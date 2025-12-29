  
Indietro
menu
menu

1, 3 e 4 gennaio al Galli

Per l'Aida triplo sold out. L'opera di Capodanno conquista i riminesi

In foto: Aida di G. Verdi al teatro Galli
Aida di G. Verdi al teatro Galli
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 29 Dic 2025 11:40 ~ ultimo agg. 11:47
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Alla vigilia delle prove generali del 30 dicembre (non aperte al pubblico), l'Opera di Capodanno festeggia un triplo sold out già in prevendita. L'Aida di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, andrà in scena in una nuova produzione del Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli il primo gennaio alle 17.30 e sarà replicata sabato 3 alle 20:30 e domenica 4 alle 17:30. La regia è firmata da Paolo Panizza, la direzione d’orchestra è affidata al M° Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini. In buca l’Orchestra La Corelli, affiancata dal corpo di ballo della Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, con coreografie di Matteo Mecozzi. La produzione riminese si avvale di un cast di artisti di riconosciuta esperienza: nel ruolo di Aida, la principessa etiope ridotta in schiavitù, il soprano Renata Campanella; Radamès sarà interpretato dal tenore Vasyl Solodkyy (1 e 4 gennaio) e dal tenore Danilo Formaggia (3 gennaio); la principessa Amneris avrà la voce del mezzosoprano Irene Molinari; il basso Antonio Di Matteo sarà Ramfis, il baritono Stavros Mantis interpreterà Amonasro, mentre il Re d’Egitto sarà affidato al basso Mattia Venni. Completano il cast il soprano Chiara Mazzei (Sacerdotessa) e il tenore Francesco Troilo Di Carlo (Messaggero). Le parti coreografiche saranno eseguite dalla Compagnia dei Ragazzi del Lago, mentre la componente visiva sarà arricchita dal lavoro del video designer Mihai Alin Enache, contribuendo a creare un’esperienza scenica immersiva e contemporanea, nel rispetto della tradizione. 

L'evento è patrocinato dal comune di Rimini.

Altre notizie
Montescudo-Montecolombo
Sul piatto 4,5 milioni

Approvati gli interventi strategici per la crescita dell’area Valconca
di Redazione
inaugurata la mostra a Riccione
Fino al 14 febbraio

"Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945". Inaugurata la mostra
di Redazione
L'ingresso delle tre nuove socie
Conferiti due Melvin Jones

Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host. Entrano tre nuove socie
di Redazione
FOTO
piazzetta San Bernardino
il 31 con il vescovo

Veglia e messa nella chiesa di San Bernardino per accogliere il nuovo anno
di Redazione
I portieri in gara
Alla Polisportiva Stella

26 portieri hanno partecipato alla Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO