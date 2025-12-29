Per l'Aida triplo sold out. L'opera di Capodanno conquista i riminesi

Alla vigilia delle prove generali del 30 dicembre (non aperte al pubblico), l'Opera di Capodanno festeggia un triplo sold out già in prevendita. L'Aida di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, andrà in scena in una nuova produzione del Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli il primo gennaio alle 17.30 e sarà replicata sabato 3 alle 20:30 e domenica 4 alle 17:30. La regia è firmata da Paolo Panizza, la direzione d’orchestra è affidata al M° Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini. In buca l’Orchestra La Corelli, affiancata dal corpo di ballo della Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, con coreografie di Matteo Mecozzi. La produzione riminese si avvale di un cast di artisti di riconosciuta esperienza: nel ruolo di Aida, la principessa etiope ridotta in schiavitù, il soprano Renata Campanella; Radamès sarà interpretato dal tenore Vasyl Solodkyy (1 e 4 gennaio) e dal tenore Danilo Formaggia (3 gennaio); la principessa Amneris avrà la voce del mezzosoprano Irene Molinari; il basso Antonio Di Matteo sarà Ramfis, il baritono Stavros Mantis interpreterà Amonasro, mentre il Re d’Egitto sarà affidato al basso Mattia Venni. Completano il cast il soprano Chiara Mazzei (Sacerdotessa) e il tenore Francesco Troilo Di Carlo (Messaggero). Le parti coreografiche saranno eseguite dalla Compagnia dei Ragazzi del Lago, mentre la componente visiva sarà arricchita dal lavoro del video designer Mihai Alin Enache, contribuendo a creare un’esperienza scenica immersiva e contemporanea, nel rispetto della tradizione.

L'evento è patrocinato dal comune di Rimini.