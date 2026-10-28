Il Consiglio Comunale approva l'acquisizione dell'immobile di via Angherà

Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato a maggioranza, la variazione di bilancio che consentirà al Comune di Rimini di acquisire per 9 milioni di euro l'immobile di via Angherà (ex Tribunale), storica sede del Campus riminese dell'Alma Mater Studiorum. Il passaggio completa il percorso istituzionale dell'operazione.

L'investimento - spiega l'Amministrazione Comunale - consentirà di mettere a disposizione dell'Ateneo spazi stabili e funzionali alle prospettive di crescita del Campus, rafforzando il radicamento dell'Università nel cuore del centro storico e accompagnando lo sviluppo di una realtà che oggi conta circa 4.700 studenti, oltre il 15% dei quali internazionali, provenienti da più di 80 Paesi del mondo. Circa il 70% degli iscritti è inoltre costituito da studenti fuori sede, un dato che evidenzia il ruolo sempre più rilevante del Campus nella capacità di attrazione e accoglienza della città.

Nel corso della discussione consiliare il confronto si è allargato al ruolo che l'Università riveste oggi nel sistema economico, culturale e formativo riminese e alle prospettive di crescita del Campus.