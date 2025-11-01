Per Ecomondo piano straordinario della Polizia Locale per la viabilità

La prossima sarà la settimana di Ecomondo e, visto il massiccio afflusso di visitatori e operatori attesi, l’Amministrazione Comunale di Rimini, in collaborazione con Italian Exhibition Group, ha predisposto un piano di iniziative per la gestione della mobilità e della sicurezza. La Polizia locale presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera. Saranno oltre 80, tra agenti e ufficiali, gli operatori impegnati che, ogni giorno, presidieranno la viabilità, con uno sforzo complessivo di oltre 300 persone nei tre turni giornalieri per tutti i 4 giorni di manifestazione.

Sono previste misure per provare a fluidificare la circolazione sia a ridosso del quartiere fieristico, sia sulla Statale 16 e la Statale 9. Gli agenti, inoltre, saranno presenti in tutti gli ingressi della fiera e controlleranno la sosta nelle aree circostanti. Anche per questa manifestazione è stata predisposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare di diverse vie limitrofe al quartiere fieristico



Strade Chiuse e Divieto di Transito

Per evitare la congestione e l'infiltrazione dei visitatori nelle aree residenziali, sarà in vigore la chiusura totale temporanea nelle seguenti vie:

-Via Turchetta: nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico n. 93, fino al termine della via (direzione mare).

-Via Togliatti: nel tratto dalla Via Turchetta in direzione Ravenna (RA) fino alla prima intersezione con Via De Gasperi.

-Via Imperatrice Teodora: intera via.

-Via Teodorico: nel tratto dall’intersezione con Via Galla Placidia in direzione Ancona/monte, per l'intero tratto.



Chi è autorizzato al transito

Il DIVIETO DI TRANSITO prevede specifiche eccezioni, garantendo l'accesso ai soli soggetti che hanno necessità di raggiungere le aree interne e le attività locali:

Residenti, Mezzi diretti ai passi carrai ivi siti, Mezzi di polizia e soccorso, Veicoli diretti alle attività artigianali/economiche e ai cantieri ivi posti, Veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus.

Visto il tipo di manifestazione l'invito è ad evitare di spostarsi in auto e di spostarsi con i mezzi pubblici.