Campagna di affissioni per FSE. Marcello: offesa ai medici di famiglia

“Credo che questo manifesto sia una offesa che l’Assessorato alla Sanità potesse fare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta!”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, commenta la nuova campagna di affissioni della Regione Emilia-Romagna “Digitale Facile”, che in questi giorni tappezza le città. Lo slogan che accompagna l'immagine “Devi cambiare il tuo medico? Lo puoi fare facilmente utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico”.

“Condivido pienamente l’importanza e l’utilità del Fascicolo Sanitario Elettronico, sul quale questo Governo ha anche investito risorse significative, ma pubblicizzarlo in questo modo è fuori luogo e irrispettoso – prosegue Marcello – Si sarebbe potuto comunicare con toni più corretti e costruttivi, invece si è scelto un messaggio che sembra denigrare e svalutare il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che ogni giorno garantiscono continuità assistenziale e rapporto di fiducia con i cittadini.”

Marcello parla anche del prezzo delle affissioni per “manifesti di grande formato es: 140×200 cm, il cui costo medio di mercato, considerando stampa, montaggio, diritti comunali, su una diffusione su scala regionale può quindi aver comportato decine di migliaia di euro di spesa pubblica, presumibilmente a valere sui fondi

del PNRR – Misura 1.7.2 “Digitale Facile. Soldi pubblici sprecati e comunicazione dannosa verso chi, con professionalità e dedizione,

rappresenta il primo presidio sanitario dei cittadini. Chiederò ufficialmente alla Giunta la revoca immediata dei manifesti"