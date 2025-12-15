Stadio per l'atletica, l'iter prosegue. Gara europea per la progettazione

Nel giorno in cui dovrebbero essere depositati dalla società Aurora Immobiliare i progetti per il nuovo stadio Romeo Neri, il comune di Rimini aggiorna sull'iter del nuovo polo dell'atletica che dovrebbe sorgere in via Melucci a Bellariva. Sull'albo pretorio sono stati infatti gli atti della gara europea per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva del nuovo impianto. La scadenza è fissata per il 15 gennaio.

Nella proposta che sarà presentata dai concorrenti dovranno essere recepite tutte le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla Giunta nel giugno scorso e che delinea quello che sarà il nuovo polo di Rimini sud dedicato all’atletica. Il centro sportivo si svilupperà su un'area di circa 67.000 metri quadrati con una pista di atletica ad 8 corsie, omologata in Classe A FIDAL per competizioni nazionali. All'interno dell'anello della pista troveranno spazio le pedane per i salti, che comprenderanno il salto in lungo, il salto in alto e il salto con l'asta, oltre alle aree dedicate ai lanci di disco, martello, peso e giavellotto.

Il complesso sarà dotato di strutture per le attività di preparazione atletica, spogliatoi, uffici e depositi, oltre ai locali necessari per l'infermeria e per l'antidoping. Non mancheranno spazi bar e ristoro per gli atleti e il pubblico.

Una tribuna per gli spettatori consentirà di assistere alle competizioni, con un'area a parcheggio per la sosta dei pullman e delle moto da un lato, e delle auto dall'altro. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di ampie aree verdi che potranno essere attrezzate per permettere lo svolgimento di attività all'aperto.

Il nuovo impianto, oltre a rispondere alle esigenze delle società sportive e delle scuole, sarà adatto a ospitare competizioni agonistiche di livello nazionale.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali, con l'obiettivo di essere pronti per l'avvio dei lavori per il 2027.



