polizza assicurativa gratuita

Pensioni di gennaio, a Rimini pagamenti dal 3. Risarcimento in caso di furto

In foto: Poste Italiane
Poste Italiane
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 30 Dic 2025 10:48 ~ ultimo agg. 10:58
Tempo di lettura 1 min
In tutti gli uffici postali della provincia di Rimini le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. Poste italiane ha specificato anche che i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi

