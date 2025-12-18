Pattinaggio per i disabili, a Riccione presentato il brevetto "Polar Park"

Nello scenario di piazzale Roma, alla presenza della stampa, dell’Amministrazione comunale e di tanti curiosi, è stata presentata questa mattina la novità del Polar Park, il brevetto che permette anche alle persone con disabilità di vivere l’esperienza del pattinaggio sul ghiaccio in totale sicurezza. Una novità che segna un passo importante nel percorso di Riccione verso una città sempre più accessibile. Il Polar Park è un dispositivo semplice e ingegnoso che rende possibile ciò che fino a ieri sembrava irraggiungibile: una slitta su lame, montata su due binari, sulla quale si accede con la propria sedia a rotelle tramite piccole rampe; una volta posizionati, due cinghie a cremagliera garantiscono la stabilità. Da quel momento, lo scorrere sincronizzato della slitta restituisce la sensazione autentica di pattinare, permettendo di condividere l’esperienza insieme a tutti gli altri.

Gli orari della pista sono fissati dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 21; il sabato, dalle 15 alle 22; nei giorni festivi, dalle 10 a mezzanotte. Dal 20 dicembre al 7 gennaio si potrà pattinare tutti i giorni, dalle 10 alle 24, per vivere appieno la magia delle feste. Dichiara Marina Zoffoli, Assessora alle Pari Opportunità: “L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno concreto che deve tradursi in azioni quotidiane. Con il Polar Park dimostriamo che è possibile progettare esperienze pensate davvero per tutti, senza distinguere e senza escludere. Offrire anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere la magia del pattinaggio significa garantire pari opportunità di partecipazione alla vita della città, soprattutto in un periodo speciale come il Natale, che per sua natura dovrebbe unire e accogliere”.

Aggiunge Mattia Guidi, Assessore al Turismo: “Il Natale a Riccione è un’esperienza diffusa che attraversa tutta la città e coinvolge residenti e visitatori in un’atmosfera festosa e immersiva. Questa iniziativa inedita supporta il turismo accessibile e senza barriere, permettendo anche alle persone con disabilità di essere parte attiva di questa magia, vivendo l’emozione unica della pista di pattinaggio insieme a tutti gli altri. Un’esperienza che non deve essere considerata eccezionale, ma che dovrebbe diventare la regola: un modello di accoglienza e inclusione che rafforza l’identità turistica di Riccione come città aperta, sensibile e attenta alle persone”.

Durante la presentazione, Stefano Burotti di S.B. Entertainment, ha sottolineato il valore del progetto: "Abbiamo immaginato un pattinaggio davvero aperto a tutti, senza limiti e senza barriere. Vedere Riccione credere in questa visione e diventare la prima città italiana ad adottarla è motivo di grande orgoglio. Quando una persona che non ha mai potuto avvicinarsi al ghiaccio può finalmente farlo, accanto agli altri, nasce un’emozione che va oltre lo sport: è libertà, è partecipazione, è inclusione".