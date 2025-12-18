  
Grandi concerti nell'estate riccionese: dopo i Negramaro arriva Emma

In foto: Emma a Riccione
Emma a Riccione
di Redazione   
Gio 18 Dic 2025 14:38
Il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma nell'ambito di “Riccione Music City”. Un appuntamento che si aggiunge a quello già annunciato dei Negramaro il 24 luglio. I biglietti saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.

Per informazioni: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it

"Riccione si prepara a un’estate all’insegna della grande musica: il 15 luglio Emma salirà sul palco di Piazzale Roma in “Riccione Music City”, pochi giorni prima dei Negramaro il 24 luglio - dichiara l’assessore al Turismo ed Eventi Mattia Guidi -. Un doppio appuntamento che conferma la città come punto di riferimento della musica dal vivo in Italia. Questa nuova arena nel cuore della città non è solo un palco: è una straordinaria occasione per generare indotto turistico, anche infrasettimanale, attirando un pubblico di qualità che soggiorna, vive il centro, visita negozi, ristoranti e locali, contribuendo all’economia cittadina. Ogni manifestazione di questa portata è sempre accompagnata da campagne media che vedono la nostra destinazione sui principali mezzi di comunicazione nazionali, svolgendo un vero ruolo di promozione turistica. Emma Marrone e i Negramaro sono i primi nomi di una programmazione che nelle prossime settimane andrà a completare un palinsesto di eventi rendendo piazzale Roma punto di riferimento per un intrattenimento di qualità."

 

 

