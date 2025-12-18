  
Indietro
menu
menu

SOLIDARIETA'

Un'azienda di Santarcangelo consegna 65 panettoni al gruppo "CiViVo"

In foto: la donazione
la donazione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Dic 2025 15:30 ~ ultimo agg. 14:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nei giorni scorsi l’emporio solidale di Santarcangelo ha ricevuto una nuova, importante donazione in occasione delle festività natalizie: un’azienda riminese, infatti, ha consegnato 65 panettoni ai volontari del gruppo CiViVo, alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessore al Welfare di comunità, Filippo Borghesi. La donazione, tra l’altro, potrà essere il punto di partenza per un sostegno continuativo all’emporio solidale, al pari di quella già in essere con altre realtà aziendali santarcangiolesi cresciuto molto in particolare nel corso dell’ultimo anno.

“La rinnovata generosità che in questi ultimi circonda l’emporio solidale, frutto anche del costante impegno dei 25 volontari che donano il loro tempo all’erogazione del servizio, non può che essere motivo di soddisfazione per noi, essendo espressione di una comunità che si prende cura delle persone più fragili attraverso aziende, associazioni e singoli cittadini” dichiarano il sindaco Sacchetti e l’assessore Borghesi. “Ringraziamo l’azienda per un gesto solidale che vale ancora di più in questi giorni di avvicinamento alle festività”.

Dopo aver raccolto oltre 1.100 prodotti alimentari e beni di prima necessità con l’iniziativa “Dona la spesa” in ottobre, nei mesi scorsi l’emporio solidale ha ricevuto donazioni anche da diverse aziende del territorio, che saranno utilizzate per garantire l’accesso ai beni primari senza scambio di denaro, ma attraverso una tessera che viene rilasciata dai Servizi sociali ai nuclei familiari in difficoltà. Nei prossimi giorni, inoltre, l’emporio riceverà anche il sostegno delle società sportive asd Ginnastica artistica Santarcangelo – che raccoglierà beni di prima necessità coinvolgendo i propri iscritti – e Atletica Rimini Nord, che consegnerà tre buoni del valore di 150 euro ciascuno per l’acquisto di prodotti per la casa e l’igiene personale.

Altre notizie
il claim 2026
dal 28 al 31 maggio

“Go Through”. Le anticipazioni sull'edizione del ventennale di RiminiWellness
di Redazione
Proposte e allarmi

La Regione promuove le Comunità Energetiche mentre il Governo riduce i fondi
di Redazione
Emma a Riccione
Riccione Music City

Grandi concerti nell'estate riccionese: dopo i Negramaro arriva Emma
di Redazione
Soddisfazione della Cisl

AUSL Romagna, accordo coi sindacati: 6,8 milioni per valorizzare i lavoratori
di Redazione
un momento dell'incontro
contrasti agli stupefacenti

Rimini, la Polizia di Stato incontra gli studenti con il progetto ‘Informare’
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO