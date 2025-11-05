  
accordo quadro

Sarà abbattuto a gennaio il ponte sul Marano. Strada chiusa per tre mesi

In foto: ponte sul Marano
ponte sul Marano
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 5 Nov 2025 15:06 ~ ultimo agg. 15:25
C'è anche la demolizione e ricostruzione del Ponte sul Marano in viale d'Annunzio a Riccione tra le opere previste nell'accordo quadro per 5 milioni di euro che l'amministrazione comunale ha sottoscritto per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento sismico delle principali opere stradali dal 2025 al 2028. Il nuovo ponte sarà la prima grande opera dell'accordo. I lavoro sono già iniziati lo scorso 22 settembre per lo spostamento sottoservizi, ma è ancora parzialmente praticabile. L’interdizione al traffico è stata programmata per gennaio 2026 avverrà entro con l’obiettivo di concludere i lavori entro la primavera del 2026. Verrà predisposto un piano del traffico alternativo per tutta la durata dei lavori come già avvenuto nell’ultimo anno per i soli mezzi pesanti. 

La gara, gestita con la procedura aperta e basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, è stata vinta dal consorzio di imprese Con.Co.S., avente come capogruppo la società Cooperativa Braccianti Riminese mentre le società esecutrici sono Ambrogetti Srl e M.G. Mancini Guido Snc. Il consorzio si è aggiudicato l'appalto e avrà la responsabilità di eseguire tutti gli interventi previsti dall’accordo.

“L’affidamento di questo accordo quadro e l’avvio del cantiere sul ponte in viale D’Annunzio rappresentano un doppio risultato fondamentale per Riccione - hanno dichiarato congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola -. Questo strumento pluriennale ci garantisce la massima efficienza e prontezza di intervento per tutti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della nostra rete stradale, a partire da un'infrastruttura vitale come il ponte sul Marano, il cui completamento entro la prossima primavera è la nostra priorità”.

