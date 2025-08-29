  
dopo la tempesta

Aghi di pino invadono strade e caditoie. Azione Riccione: cambiare gestore

In foto: viale Giordano Bruno
viale Giordano Bruno
di Redazione   
Ven 29 Ago 2025 13:12 ~ ultimo agg. 13:25
Tempo di lettura 2 min
Benché sia trascorsa ormai una settimana dalla tempesta che si è scatenata nella notte domenica, molte strade di Riccione sono ancora piene di foglie ma soprattutto di aghi di pino, che ostruiscono caditoie, ricoprono marciapiedi e bordi delle carreggiate. Il gruppo di Azione di Riccione ha raccolto le lamentele di diversi cittadini che criticano aspramente la gestione del decoro urbano, e ripropone il tema del gestore. "E’ ormai acclarata l’incapacità da parte di Hera di intervenire in modo tempestivo ed efficace per pulire la città dopo eventi atmosferici intensi purtroppo sempre più frequenti - scrive Azione -. Come è altrettanto chiara l’incapacità da parte di Hera di raccogliere tempestivamente i rifiuti ed intervenire prontamente nelle zone turistiche per mantenere la città decorosa". La multiutility, ricorda Azione opera in virtù di una proroga ultra decennale concessa dagli enti pubblici. "Allora che fare? - si chiede - Secondo noi è opportuno che il nostro Comune si faccia portavoce presso gli altri enti pubblici  dell’esigenza di andare a bando per trovare l’azienda migliore per i servizi oggi affidati ad Hera tra i quali ad esempio quelli relativi a raccolta e smaltimento rifiuti. L’apertura doverosa al mercato ci permetterebbe di valutare anche altre proposte senza essere schiavi del monopolio".

Azione, però, escluderebbe dal bando i servizi di pulizia strade e marciapiedi che "dovrebbero di nuovo essere destinati alla nostra partecipata Geat. Questi servizi secondo noi andrebbero dati ad una realtà del territorio, più vicina possibile ai cittadini, che possa intervenire tempestivamente".

