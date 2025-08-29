Al "Cubo" di Viserba in programma una serata di quiz e divertimento

Una nuova occasione per conoscere la realtà del laboratorio di Esperienze al Cubo di Viserba: uno spazio per giocare, divertirsi insieme e socializzare. Dopo il concerto di domenica scorsa di Sergio Casabianca, domani, sabato 30 agosto alle 20.30, è in programma il gioco Dr. Why: un quiz divertente, con domande di cultura generale, canzoni, personaggi. Un'esperienza adatta dai 7 anni in su. Si gioca a squadre, di grandi e piccoli, ma anche solo di ragazzi o di adulti (ci sono più manches così ci sono più opportunità di vincere), e si risponde con il telefono, con un’app gratuita che si scarica al momento; basta un telefono per ogni squadra. L'Ingresso è ad offerta libera, e il gioco è previsto nel grande spazio esterno all'aperto ma se il tempo fosse brutto si gioca dentro. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Il "cubo" si trova in via Pastore, 14 nella zona artigianale di Viserba. Il parcheggio è gratuito.