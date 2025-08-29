  
Indietro
menu
menu

sabato 30 agosto

Al "Cubo" di Viserba in programma una serata di quiz e divertimento

In foto: Giochi nel laboratorio
Giochi nel laboratorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 29 Ago 2025 12:53 ~ ultimo agg. 13:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Una nuova occasione per conoscere la realtà del laboratorio di Esperienze al Cubo di Viserba: uno spazio per giocare, divertirsi insieme e socializzare. Dopo il concerto di domenica scorsa di Sergio Casabianca, domani, sabato 30 agosto alle 20.30, è in programma il gioco Dr. Why: un quiz divertente, con domande di cultura generale, canzoni, personaggi. Un'esperienza adatta dai 7 anni in su. Si gioca a squadre, di grandi e piccoli, ma anche solo di ragazzi o di adulti (ci sono più manches così ci sono più opportunità di vincere), e si risponde con il telefono, con un’app gratuita che si scarica al momento; basta un telefono per ogni squadra. L'Ingresso è ad offerta libera, e il gioco è previsto nel grande spazio esterno all'aperto ma se il tempo fosse brutto si gioca dentro. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Il "cubo" si trova in via Pastore, 14 nella zona artigianale di Viserba. Il parcheggio è gratuito.
Altre notizie
Voci per gaza
12-13 settembre

Voci per Gaza: due giorni tra musica dal vivo, incontri, laboratori e cibo
di Redazione
Un'immagine del Tennis Club Viserba
Al Tennis Club Viserba

Memorial "Cristian Cavioli": finale tra Alberto Morolli e Nicolas Mateo Martinez
di Icaro Sport
Clara Calamai in una foto della mostra del 2022
sua città adottiva

A 50 anni da Profondo Rosso Rimini dedica un luogo a Clara Calamai
di Redazione
Il ladro immortalato dalle telecamere con la refurtiva in mano
in pieno giorno

Ladro sfacciato colpisce in hotel, rubati computer e soldi
di Lamberto Abbati
La protesta degli ultras biancorossi davanti alla sede del Rimini F.C.
Caos Rimini F.C.

La Curva Est sotto la sede del Rimini F.C.: "B(u)ilding vattene"
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO