Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto

Finanziata in parte con il bando nazionale “Sporti di Tutti-Parco” promosso dalla società statale Sport e Salute per un investimento complessivo di circa 30mila euro, si tratta di una struttura polivalente che comprende un circuito per l’esercizio a corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico cardio.

La dotazione per la pratica sportiva si aggiunge a una serie di interventi recentemente realizzati che ha visto la riqualificazione complessiva del parco Spina mediante la sistemazione del campo da basket e dei camminamenti, l’installazione di nuovi giochi tra cui pannelli attività inclusivi e una teleferica, la manutenzione delle strutture esistenti, la creazione di una biblioteca degli alberi e di un’aiuola “salva api”, nonché il livellamento del terreno per evitare allagamenti e ristagni di acqua piovana. L’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione per la gestione della durata di un anno – eventualmente rinnovabile in accordo tra le parti – con la società sportiva dilettantistica santarcangiolese Ad Maiora.

A fronte del diritto all’utilizzo esclusivo dello spazio nelle fasce orarie e nei giorni prestabiliti, la società collaborerà con il Comune per la manutenzione ordinaria delle attrezzature installate, con l’obiettivo di garantirne l’integrità e il buon funzionamento nel tempo, oltre che per il mantenimento del decoro, della pulizia e la vigilanza dell’area attrezzata durante gli orari di svolgimento delle proprie attività. Il programma delle attività – che partiranno dalla prossima primavera – concordato con l’Amministrazione comunale prevede alcuni corsi a pagamento nonché diverse proposte gratuite a bassa e medio-bassa intensità, alcune dedicate agli adulti e altri a bambini e bambine da 7 a 13 anni. Una volta definiti, date e orari delle attività e degli ingressi liberi, saranno pubblicati sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it e sui canali social del Comune.

“Con la nuova area attrezzata al parco Spina – dichiara l’assessora allo Sport Angela Garattoni – si consolida un sistema di proposte sportive che alle grandi strutture, come la nuova palestra in costruzione, affianca spazi e luoghi diffusi sul territorio, di altrettanto valore nell’ambito dell’impegno complessivo dell’Amministrazione comunale per la promozione del benessere e di stili di vita sani”.