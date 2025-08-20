Manifestazioni ed eventi invernali, il nuovo avviso pubblico per i contributi

E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto, destinati a sostenere il commercio e le attività economiche durante la stagione invernale. Potranno partecipare al bando tutte le iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 1° febbraio 2026.

L'obiettivo è quello di incentivare progetti in grado di offrire benefici concreti all'economia locale attraverso contenuti innovativi, capacità attrattiva e ricadute positive in termini di crescita e opportunità commerciali. Per questo motivo è stato stanziato un importo complessivo di 24 mila euro, per sostenere fino a un massimo di 10 iniziative a carattere occasionale (ricorrente o periodico) promosse da soggetti privati. Possono accedere ai contributi enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni, fondazioni e comitati costituiti con atto scritto, oltre ad altri soggetti privati che presentino iniziative senza scopo di lucro di particolare rilevanza per la promozione del commercio territoriale. Tra le tipologie di iniziative ammissibili figurano eventi, mostre, spettacoli di animazione urbana, progetti di valorizzazione delle attività commerciali del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, campagne pubblicitarie per la promozione cittadina, iniziative enogastronomiche per la valorizzazione dei prodotti locali e progetti di aggregazione economica per il rafforzamento del centro commerciale naturale.

I tre obiettivi principali dell'avviso sono il sostegno a iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico e all'attrazione turistica, il supporto a progetti innovativi di interesse pubblico riguardanti le attività economiche cittadine, e la promozione di progetti capaci di accrescere il prestigio e l'immagine della città a beneficio dell'intera collettività imprenditoriale.