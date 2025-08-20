Non rispetta il divieto di dimora e si avvicina alla donna offesa: arrestato

La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di una donna, la quale ha riferito agli agenti di aver notato nelle proprie vicinanze l’ex compagno, gravato dalla misura del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di vita frequentati dalla stessa. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti, dopo aver invitato la richiedente ad attivare la funzione del vivavoce del telefono, hanno assistito ad una telefonata che la stessa ricevuta dall’uomo, il quale, con tono intimidatorio, chiedeva spiegazioni alla donna circa la mancata risposta alle telefonate precedenti, minacciandola di farle del male.

Contestualmente, gli agenti delle Volanti notavano un soggetto, in evidente stato di agitazione, intento a parlare al telefono e si avvicinavano per procedere alla sua identificazione. Dagli accertamenti effettuati, emergeva che l’uomo fosse destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa, del divieto di comunicare con lei e del divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna. La donna, visibilmente scossa, veniva riaccompagnata presso la propria abitazione. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.