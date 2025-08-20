  
Indietro
menu
menu

minacciata al telefono

Non rispetta il divieto di dimora e si avvicina alla donna offesa: arrestato

In foto: una Volante della polizia di Stato (foto Migliorini)
una Volante della polizia di Stato (foto Migliorini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 20 Ago 2025 13:06 ~ ultimo agg. 16:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di una donna, la quale ha riferito agli agenti di aver notato nelle proprie vicinanze l’ex compagno, gravato dalla misura del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di vita frequentati dalla stessa. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti, dopo aver invitato la richiedente ad attivare la funzione del vivavoce del telefono, hanno assistito ad una telefonata che la stessa ricevuta dall’uomo, il quale, con tono intimidatorio, chiedeva spiegazioni alla donna circa la mancata risposta alle telefonate precedenti, minacciandola di farle del male.

Contestualmente, gli agenti delle Volanti notavano un soggetto, in evidente stato di agitazione, intento a parlare al telefono e si avvicinavano per procedere alla sua identificazione. Dagli accertamenti effettuati, emergeva che l’uomo fosse destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa, del divieto di comunicare con lei e del divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna. La donna, visibilmente scossa, veniva riaccompagnata presso la propria abitazione. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.

 

Altre notizie
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO