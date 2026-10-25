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per 300mila euro

Parchi cittadini e aree di sgambamenti , approvati nuovi interventi a Rimini

In foto: il parco Rodari a Santa Giustina (Google Maps)
il parco Rodari a Santa Giustina (Google Maps)
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Redazione
   
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Nell'ambito del programma di riqualificazione di parchi, giardini e aree gioco del territorio comunale, la Giunta Comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per una nuova tranche di interventi dedicata alla manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi attrezzati della città. Il programma di interventi, per un valore di 300mila euro, comprende la riqualificazione delle aree dedicate ai giochi per bambini, la sostituzione di alcune dotazioni o arredi, la realizzazione di spazi dedicati allo sgambamento cani. Nello specifico si interverrà sulle aree giochi presenti al Parco Rodari di Santa Giustina, in Via Fogazzaro-via Pintor, a Villaggio San Martino e ancora si sostituirà qualche attrezzatura nelle aree di via John Lennon e del Parco di via Madrid. Due le aree sgambamento cani in progetto, la prima alla Gaiofana, la seconda limitrofa al complesso dell’ex Corderia di Viserba. Prevista anche la sostituzione delle reti parapalloni sul campo di via Rodriguez. I lavori saranno affidati ad Anthea e saranno realizzati all’inizio del nuovo anno.

Questa serie di opere segue una prima tranche di interventi già approvata dalla Giunta nei mesi scorsi e attualmente in fase di progettazione, che interessava altri 14 punti del territorio comunale con un investimento complessivo di oltre 285mila euro.

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