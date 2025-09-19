Nuovo ponte sul Torrente Marano, intervento al via

Lunedì 22 settembre a Riccione prenderanno il via i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Marano, in viale D'Annunzio, che prevede la demolizione della vecchia struttura e la successiva costruzione di un nuovo ponte.

La prima fase dei lavori, che si protrarrà fino a circa metà ottobre, sarà dedicata alla messa in sicurezza dell'area e alla creazione di nuovi allacciamenti per le utenze (gas, energia elettrica, acqua e fibra ottica). Questo garantirà la continuità dei servizi per i residenti, evitando interruzioni durante le fasi successive del cantiere.

Una volta completati i lavori preliminari, avrà inizio la fase di demolizione e ricostruzione del ponte, che si prevede possa concludersi entro la primavera del 2026. Per agevolare il transito dei primi turisti che arriveranno a Riccione durante i ponti festivi della prossima primavera (in particolare quello di Pasqua), il cantiere verrà ridotto per minimizzare i disagi alla circolazione.

Durante questa prima fase di lavori preliminari, il transito sul ponte sarà ancora consentito. La viabilità sarà gestita a senso unico alternato, regolamentato da un semaforo per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate.

L'intervento si inserisce in un percorso avviato dall'Amministrazione per affrontare le criticità strutturali emerse in seguito alle indagini sui ponti comunali. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di circa due milioni e mezzo di euro. L'Amministrazione si impegna a fornire aggiornamenti costanti sull'avanzamento dei lavori per informare la cittadinanza su eventuali cambiamenti alla viabilità e sui progressi del cantiere.

Spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone: "L'obiettivo è dotare Riccione di un ponte completamente nuovo, in grado di rispondere alle esigenze di viabilità attuali e future.”