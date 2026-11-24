Una tranquilla pedalata in sella alla bicicletta lungo la pista ciclabile del fiume Marecchia, a Rimini, si era trasformata in un incubo nel febbraio del 2025. Un uomo di 61 anni, residente a San Mauro Pascoli, nei pressi del campo nomadi di via Islanda si era trovato improvvisamente di fronte due cani di grossa taglia - un Pitbull e un Dogo Argentino - lasciati liberi, senza guinzaglio né museruola.

Gli animali lo avevano aggredito azzannandolo al polpaccio sinistro, per fortuna in maniera non grave. Soccorso e trasportato in ospedale, i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato lesioni guaribili con una prognosi di cinque giorni. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, le indagini hanno portato all'identificazione delle due proprietarie dei cani, che vivono nel campo nomadi: una 27enne riminese e una 75enne di Bagnacavallo.

Entrambe sono finite a giudizio davanti al Giudice di Pace con l'accusa di lesioni personali colpose. L'avvio del dibattimento, previsto per oggi (martedì), è stato però rinviato a causa dello sciopero nazionale dei penalisti.