Riapre entro la giornata di oggi, mercoledì, il nuovo ponte sul Marano lungo viale D’Annunzio. Grazie al rapido avanzamento degli interventi di finitura avviati lunedì scorso, il collegamento torna nuovamente transitabile in entrambi i sensi di marcia in anticipo rispetto alla conclusione della settimana lavorativa inizialmente preventivata.

L’unica lavorazione ancora da ultimare riguarda il tracciamento della segnaletica orizzontale sull’asfalto. Le avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore non hanno infatti consentito di procedere con la verniciatura in sicurezza e a regola d’arte. Si metterà mano a questo intervento definitivo nei prossimi giorni, non appena il meteo garantirà le condizioni ottimali di asciutto, senza comportare particolari disagi per la viabilità ordinaria ormai pienamente ripristinata.



Con l’apertura di oggi cessano le chiusure feriali al transito veicolare che avevano interessato il tratto a ridosso dell’infrastruttura, restituendo a residenti, pendolari e operatori economici della zona la piena fluidità degli spostamenti lungo l’asse viario costiero.