Si è aperta oggi alla Fiera di Rimini la nuova edizione di IBE Intermobility Future Ways, l'evento organizzato da IEG con il supporto di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA, AN.BTI Confcommercio, Osservatorio Sharing Mobility ed EIT Urban Mobility. IBE accoglie in fiera l’intero comparto del trasporto, grazie alla presenza di costruttori, carrozzieri, allestitori, partner tecnologici e fornitori di servizi. La manifestazione è patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Rimini, dal Comune di Rimini, dallaCamera di Commercio della Romagna e da CDP Cassa Depositi e Prestiti.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti: Maurizio Ermeti, presidente di IEG, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Mattia Mario Morolli, assessore ai lavori pubblici, edilizia scolastica, cura e sviluppo dell’identità dei luoghi, transizione digitale, politiche per la mobilità e trasporto pubblico locale del Comune di Rimini, e con una nota di saluto istituzionale del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi.

Aprendo i lavori, Maurizio Ermeti ha sottolineato che: “Dodici anni di IBE anni sono la testimonianza di un percorso fatto di visione, innovazione, confronto con tutta la filiera della mobilità condivisa: dal trasporto pubblico di linea alle app, dalla micromobilità ai nuovi servizi a chiamata. La sfida che ci poniamo in questa edizione è offrire una piattaforma comune per facilitare il dialogo lungo il percorso dell’intermobilità, un sistema integrato di infrastrutture, servizi, tecnologie, persone, competenze che mantiene il bus al centro della catena del valore“.

Edoardo Rixi, ha riportato: “La mobilità del futuro richiede una visione di sistema, capace di integrare trasporto pubblico, ferro, gomma, mobilità condivisa e innovazione tecnologica. La sfida è superare la frammentazione dei servizi, rendere più efficienti i collegamenti e garantire risposte concrete alle esigenze di cittadini, imprese e territori. La transizione deve accompagnare l’innovazione, con realismo, investimenti e attenzione alla sostenibilità economica. Il confronto tra istituzioni e operatori è fondamentale per costruire soluzioni efficaci”.