Ci sono stati momenti di grande apprensione nel pomeriggio di martedì a Coriano, dove all'interno di una fonderia del posto è stato richiesto l'intervento d'urgenza del 118. Intorno alle 17.15, alcuni operai hanno notato un uomo riverso a terra sul pavimento, privo di conoscenza. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'auto medicalizzata. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al 71enne, riuscendo a rianimarlo e stabilizzarlo prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini, dove è arrivato in codice di massima gravità. All'interno della fonderia sono intervenuti anche i carabinieri di Coriano.

I militari sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire se si sia trattato di un infortunio sul lavoro oppure di un improvviso malore, anche se la seconda al momento appare l'ipotesi più probabile.