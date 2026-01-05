Parcheggio dell'ospedale. Marcello (FdI): tornerò a chiedere gratuità

Due euro per poco più di un'ora di sosta . Il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello torna a chiedere che il parcheggio di via Settembrini, a servizio dell'ospedale Infermi di Rimini si gratuito, almeno nelle prime ore. "Una battaglia - spiega in un post sui social che fa seguito ad una sua visita in ospedale - che porto avanti dal 2014 quando constatai che a Forlì il parcheggio dell’ospedale è sempre gratuito, a Cesena per le prime tre ore, a Ravenna si paga 0,50 centesimi l’ora. Nonostante i numerosi interventi in Consiglio Comunale (tre interrogazioni, un ordine del giorno e una mozione ) con delle promesse dei dirigenti Asl nel 2018 tutto è rimasto uguale".

Nello scorso gennaio Marcello aveva presentato anche una risoluzione in Consiglio regionale, per chiedere la gratuità nelle prime tre ore come a Cesena, che fu bocciata dalla maggioranza . "La promessa verbale era anche di allargare il parcheggio presente, oggi pare che ci sia anche una ricerca di aree vicine, ma la vedo dura". Ha anche compiuto un accesso agli atti in Regione per capire l’entità dell’introito dell’ASL: "nel 2024 ha superato i 340 mila euro".

Marcello presenterà la prossima settimana una nuova risoluzione in assise regionale sia per il parcheggio dell'Infermi che per quello dell'ospedale Ceccarini, anche esso a pagamento, e riproporrà la gratuità almeno per le prime tre ore di sosta.

Racconta poi l'episodio personale: "Stamane, per fortuna di rado , mi reco presso il nostro ospedale e come si può vedere, per un parcheggio già pieno dalle 8,30, ho pagato dalle 8,14 alle 9,27 due Euro. Non vi racconto la mini fila per pagare in quanto la macchinetta non riconosceva le due euro nuove come la mi. Per fortuna un ragazzo, molto gentile e competente, che a turni di 6 ore staziona nei press , ha facilitato l’operazione mia come quella di altre persone che dovevano pagare".