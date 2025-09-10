Arrestato presunto spacciatore. Sequestrate oltre 20 dosi di stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Rimini nella serata di martedì 9 settembre hanno arrestato in flagranza, con l’ipotesi di spaccio di stupefacenti, un italiano di 49 anni residente in provincia di Rimini. Dopo essere stato notato a bordo di un’auto mentre effettuava fermate sospette, l'uomo è stato seguito fino alla stazione ferroviaria di Riccione dove è stato visto cedere qualcosa ad un acquirente, al quale durante la perquisizione è stata trovata in tasca una dose di cocaina. Nei confronti del 49enne è stata disposta una perquisizione domiciliare, durante la quale i Carabinieri hanno trovato ulteriori 12 dosi di cocaina, 11 di crack, vari bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi, oltre a 100 euro ritenuti proventi dell’attività illecita. L'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari e il materiale illecito sottoposto a sequestro. Il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’imputato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.