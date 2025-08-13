Parapiglia sulla spiaggia di Bellaria tra un gruppetto di minori e un vigilantes

Parapiglia nella notte sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, fortunatamente senza gravi conseguenze. Protagonista un gruppetto di giovanissimi che si era radunato sull’arenile, quando già era scattato l’orario di divieto di accesso. Qualche schiamazzo e la musica a volume sostenuto hanno attirato l’attenzione di un vigilantes che li ha invitati ad abbandonare la spiaggia. Uno dei ragazzini, tutti minorenni, gli ha però risposto in malo modo dicendo di non volersene andare. In base alla ricostruzione, l’uomo a quel punto ha insistito senza fortuna e poi ha cercato di accompagnare fuori il ragazzino prendendolo per la maglietta ma il giovane si è divincolato e il vigilantes è finito a terra battendo la testa contro il palo di un ombrellone. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale di Bellaria e un’ambulanza del 118 per medicare l’uomo, rimasto lievemente ferito. A fare impennare la tensione anche l’arrivo dei genitori dei giovanissimi che se la sono presa col vigilantes. Fortunatamente le forze dell'ordine hanno riportato la calma. Il gruppetto è stato identificato e riaffidato ai parenti.

Al momento il vigilantes non ha sporto denuncia.