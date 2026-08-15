Papa Leone a Rimini. L'organizzazione della visita in fiera per il Meeting

Nella sua visita a Rimini, il pomeriggio di sabato 22 agosto Papa Leone XIV sarà al Meeting dove attraverserà i padiglioni della Fiera, visiterà privatamente alcune mostre, incontrerà i bambini nel Villaggio Ragazzi e infine terrà il suo intervento nel Grand Auditorium. Dal Meeting arrivano le indicazioni su questo momento centrale dell'edizione 2026. Il Santo Padre lascerà poi la fiera per raggiungere il centro storico e la Basilica Cattedrale, quindi il lungomare e la zone di piazzale Boscovich per la celebrazione della Messa.

L’elicottero del Santo Padre è atteso alle 14:45 all’elisuperficie della Fiera di Rimini. Dal momento del suo arrivo (ingresso Ovest) attraverserà tutta la Fiera lungo un percorso appositamente transennato. Alle 15:30 è prevista la tappa al villaggio ragazzi. Alle 16 il suo intervento nel Grand Auditorium sarà trasmesso in diretta in tutte le 4 sale principali, le 5 arene e negli 11 schermi aggiuntivi appositamente allestiti.

Per motivi organizzativi e di sicurezza gli ingressi alle sale saranno così gestiti:

Grand Auditorium (pad.B7-D7) dalle 13.30 alle 14.45

Auditorium Intesa Sanpaolo D3 dalle 14.00 alle 15.00

Altre sale, fino alle 15:30.

I cancelli della Fiera apriranno alle ore 10:30. Per entrare in Fiera il 22 agosto valgono le regole normali del Meeting. Non è necessaria una prenotazione specifica per la visita del Papa, ma solamente il QR Code nominale generato tramite l’App “Meeting Rimini” (disponibile per iPhone, Android e Huawei). Può essere utile stampare su carta il proprio QR Code prima di arrivare in Fiera, per agevolare gli ingressi. Il pass con QR Code è nominale e non può essere ceduto.

I visitatori potranno posizionarsi liberamente lungo le transenne, in qualsiasi punto del percorso, per accogliere e salutare il Santo Padre. Il percorso attraversa per circa un chilometro tutta la Fiera, consigliamo pertanto di distribuirvi nei diversi padiglioni.

Ad accompagnare i visitatori saranno centinaia di volontari, riconoscibili e presenti durante tutta la giornata, pronti ad offrire informazioni, assistenza e supporto. Durante la visita, il percorso transennato non potrà essere attraversato, i varchi verranno chiusi 30 minuti prima del passaggio del Santo Padre. Al termine, le transenne saranno gradualmente rimosse e la normale fruibilità dei padiglioni ripristinata non appena il Papa Leone XIV avrà lasciato la Fiera.

Ai punti di ingresso saranno effettuati i controlli dei pass e, secondo le disposizioni delle Autorità, i controlli sulle persone, sulle borse e sugli oggetti introdotti. Non potranno essere introdotti oggetti o sostanze che possano arrecare danno, ostacolare i controlli o bloccare le vie di fuga.

Non saranno consentiti armi e taglienti: coltelli, coltellini svizzeri, forbici, forbicine, cacciaviti, taglierini e qualsiasi strumento appuntito o contundente

Contenitori: bottiglie di vetro, borracce metalliche, lattine e scatolette di metallo

Oggetti ingombranti: ombrelli medi o grandi, bastoni (salvo necessità mediche), valigie e zaini di grandi dimensioni

Altro: caschi, strumenti di offesa, puntatori laser, microfoni amplificati, striscioni e bombolette spray urticanti

Non è previsto un servizio di custodia. Eventuali oggetti non ammessi non potranno essere conservati e verranno smaltiti; sarà possibile accedere all'evento solo dopo averli allontanati.

Sono consentiti borsette, zaini di piccole dimensioni e marsupi (sottoposti a controllo ai metal detector)

Elettronica: smartphone, tablet e macchine fotografiche.

Alimentari essenziali: piccole bottiglie d'acqua in plastica.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito meetingrinmini.org

Così il presidente del Meeting, Bernhard Scholz, introduce la visita del Santo Padre al Meeting: "Tra pochi giorni il Meeting potrà accogliere Papa Leone XIV. Per tutti noi la sua visita è motivo di profonda gratitudine e immensa gioia. Sarà un’occasione più che preziosa per incontrarlo e ascoltarlo. Sarà anche un’occasione per riscoprire la ragione stessa per cui il Meeting è nato e continua a esistere.

Per questo desideriamo accogliere il Papa nel miglior modo possibile: essere in ascolto, quasi scomparire, per lasciare spazio alla sua presenza. Vorremmo che ciò che abbiamo preparato – incontri, mostre, spettacoli e il lavoro di migliaia di volontari – diventasse luogo nel quale ascoltare la sua voce e lasciarci provocare dalla sua testimonianza.

Sono particolarmente lieto che il Santo Padre possa incontrare il popolo del Meeting. Attraverserà tutta la fiera, incontrerà i partecipanti del Meeting lungo il suo percorso e farà una visita al Villaggio Ragazzi prima di entrare nel Grand Auditorium. Per vivere pienamente la visita del Papa tutta la manifestazione si fermerà nel pomeriggio del 22 agosto. L’incontro nel Grand Auditorium sarà condiviso in diretta in tutti gli spazi del Meeting.

In vari appuntamenti del Meeting verranno ripresi i temi che papa Leone ci ha affidato nella sua grande enciclica Magnifica Humanitas. Vogliamo, seguendo le riflessioni e i suggerimenti del Santo Padre, rimettere al centro dell’attenzione l’affermazione della grandezza dell’uomo e della sua dignità. Vogliamo approfondire la consapevolezza che ciò che percepiamo come limite è nella sua essenza apertura all’infinito. Metteremo in luce due aspetti fondamentali dell’enciclica che troppo spesso non vengono considerati nella loro importanza: l’educazione alla libertà e alla responsabilità e il senso del lavoro. L’impatto dell’intelligenza artificiale verrà trattato da diversi punti di vista in incontri dedicati.

Poter affrontare le grandi sfide del nostro tempo con l’accompagnamento del Santo Padre è un grande conforto e un grande sostegno. La gratitudine di questa sua vicinanza rende ancora più grande l’attesa della sua presenza al Meeting e delle parole che ci vorrà consegnare".