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al centro commerciale

Nasconde creme solari per 600 € nello zaino e paga una lattina di tè. Arrestato

In foto: Le Befane
Le Befane
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Redazione
   
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Venerdì pomeriggio personale della Questura di Rimini ha tratto in arresto un giovane marocchino per tentato furto.
Intorno alle ore 16.40, una volante è stata inviata dalla Sala Operativa al Centro Commerciale “Le Befane” dove l’addetto alla vigilanza aveva scoperto e fermato l'autore di un furto.
Nello zaino del ragazzo gli agenti hanno rinvenute diverse confezioni di creme solari per un valore totale di circa seicento euro.
Una volta entrato nel punto vendita, il giovane ha iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali espositivi prelevando le confezioni solari per poi inserirle nello zaino; una volta arrivato alle casse pagava solamente una lattina di tè e l’addetto alla vigilanza, notando lo zaino voluminoso, ha proceduto al controllo degli scontrini ed il ragazzo ha ammesso il furto.
Il ragazzo a questo punto veniva accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e dal controllo delle banche dati risultava avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. E' stato arrestato in attesa del rito direttissimo.

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