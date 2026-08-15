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Intervento urgente sulla rete idrica a Santarcangelo. Sospese 300 utenze

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Redazione
   
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Hera comunica che è in corso un intervento di riparazione indifferibile sulla rete idrica che serve l'area adiacente allo stadio comunale di Santarcangelo. I tecnici sono attualmente al lavoro per riparare una rottura della tubazione principale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e nel minor tempo possibile, è stato necessario interrompere momentaneamente la fornitura a circa 300 utenze della zona circostante.

Le squadre operative sono già all'opera per contenere i disagi: salvo imprevisti tecnici, i lavori si concluderanno con il completo ripristino del servizio entro la serata di oggi. L'azienda assicura il massimo impegno per ridurre al minimo i tempi di attesa e ricorda che, per qualsiasi segnalazione o emergenza sui servizi idrici, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero verde di pronto intervento gratuito 800.713.900.

 

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