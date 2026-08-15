caldo meno torrido
Bel tempo fino a domenica, poi previsto il ritorno della pioggia
In foto: @newsrimini
di Redazione
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Sulla Romagna è previsto cielo sereno fino a domenica, con un caldo meno afoso rispetto alle ultime settimane e temperature che rientrano nelle medie: la mappa del rischio calore di Arpae per la provincia di Rimini resta finalmente in verde. Dal primo pomeriggio di lunedì è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi, accompagnata da temporali che tenderanno a interessare anche la fascia pedecollinare e la costa romagnola.
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