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con tanti sacerdoti e diaconi

Alla spiaggia libera del porto Messa dell'Assunta all'alba col vescovo Anselmi

In foto: @settimanale Il Ponte
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Redazione
   
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ll Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha presieduto oggi all'alba la celebrazione sulla spiaggia libera del Porto di Rimini cominciata alle 5.45.
Con lui una decina di sacerdoti, altrettanti diaconi e tre lettrici. L'accompagnamento musicale è stato proposto dal coro del Villaggio I Maggio. Prima della proclamazione del Vangelo l'assemblea si è fermata per ammirare l'alba. 800 le ostie consacrate. Al termine c'è stato un momento comunitario con ciambella.

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