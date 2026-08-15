Alla spiaggia libera del porto Messa dell'Assunta all'alba col vescovo Anselmi

ll Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha presieduto oggi all'alba la celebrazione sulla spiaggia libera del Porto di Rimini cominciata alle 5.45.

Con lui una decina di sacerdoti, altrettanti diaconi e tre lettrici. L'accompagnamento musicale è stato proposto dal coro del Villaggio I Maggio. Prima della proclamazione del Vangelo l'assemblea si è fermata per ammirare l'alba. 800 le ostie consacrate. Al termine c'è stato un momento comunitario con ciambella.