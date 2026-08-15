con tanti sacerdoti e diaconi
Alla spiaggia libera del porto Messa dell'Assunta all'alba col vescovo Anselmi
In foto: @settimanale Il Ponte
di Redazione
1 min
ll Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha presieduto oggi all'alba la celebrazione sulla spiaggia libera del Porto di Rimini cominciata alle 5.45.
Con lui una decina di sacerdoti, altrettanti diaconi e tre lettrici. L'accompagnamento musicale è stato proposto dal coro del Villaggio I Maggio. Prima della proclamazione del Vangelo l'assemblea si è fermata per ammirare l'alba. 800 le ostie consacrate. Al termine c'è stato un momento comunitario con ciambella.
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