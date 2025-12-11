Open day al canile "Stefano Cerni" sabato 13 dicembre

Sabato 13 dicembre dalle 10.00 alle 16.00 il canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini apre le porte alla cittadinanza per un open day ricco di iniziative. La giornata prevede visite guidate alla struttura e un mercatino natalizio solidale con felpe, tazze, medagliette anti-smarrimento e giochi in legno per bambini. L'intero ricavato sarà destinato alle emergenze sanitarie e al miglioramento della qualità di vita degli ospiti a quattro zampe del canile. L'evento si inserisce nell'ambito delle numerose attività che il canile comunale promuove durante l'anno per favorire le adozioni consapevoli e sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione degli animali domestici. Durante queste occasioni di incontro è possibile conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto dalle operatrici, dal personale veterinario e dai volontari che con dedizione e passione garantiscono assistenza e cure agli animali in difficoltà. Si tratta di momenti educativi utili a scoprire che anche i cani adulti, spesso ingiustamente trascurati, possono regalare affetto e compagnia. Ogni adozione rappresenta un gesto di profonda umanità capace di trasformare non solo la vita di chi viene accolto, ma anche quella di chi accoglie, costruendo legami autentici basati sulla cura e sul rispetto reciproco.