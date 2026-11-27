Dopo sentenza TAR
Ampliamento fiera. Il comune: documentazione sarà fornita a 14 dei 19 ricorrenti
In foto: il municipio di Rimini
di Redazione
1 min
Sulla sentenza del TAR che ha imposto al comune di Rimini di consegnare ai richiedenti tutta la documentazione relativa al progetto di ampliamento della Fiera (vedi notizia), arriva una nota dell'amministrazione comunale nella quale si spiega che sarà quindi consentito ai cittadini ricorrenti l'accesso a tutte le osservazioni presentate nell'ambito del procedimento unico in corso. "La consultazione della documentazione - spiega il comune - era stata inizialmente differita alla conclusione della Conferenza dei Servizi, al fine di consentire gli approfondimenti al progetto; atto confermato anche dal Difensore Civico dell'Emilia Romagna".
"Ora - prosegue la nota -, secondo quanto deciso dal TAR, l'accesso verrà consentito, ma limitatamente ai soli 14 ricorrenti residenti nell'area interessata dal progetto, escludendo invece 5 cittadini ricorrenti non residenti".
Altre notizie
una tavola rotonda a Ecomondo
Tecnopolo Rimini: le miniere del futuro sono nelle nostre città
Contenuto Sponsorizzato
30 giorni per consegna atti
Ampliamento Fiera. TAR accoglie ricorso del comitato: rifiuto illegittimo
di Redazione
di Redazione
di Icaro Sport