Oncoematologia pediatrica. Torna 'La Camminata dei Sorrisi' per Arop

La Camminata dei Sorrisi torna con una speciale versione estiva in programma sabato 2 agosto a Viserbella di Rimini. L’iniziativa è promossa dal Comitato Turistico di Viserbella e dal Circolo Nautico di Viserba per AROP OdV, con il supporto dei volontari del progetto “La Camminata dei Sorrisi”.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a favore dei bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, sostenuti quotidianamente da AROP OdV attraverso attività di assistenza, accoglienza e supporto alle famiglie.

Il percorso prevede un momento di aggregazione a partire dalle ore 19.00 presso il porticciolo di Viserbella (via Dati, 117), dove sarà possibile ritirare il kit di partecipazione con un contributo di 10 euro per gli adulti e gratuito per i minori di 10 anni. I partecipanti percorreranno un tragitto accessibile a tutti, fino al Bagno 55, per poi fare ritorno al punto di partenza, dove si terrà una serata di festa all’insegna della musica, dell’animazione e della condivisione. Al termine della camminata ci sarà un color party, momenti musicali, attività ricreative, una lotteria con premi e punti ristoro.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse da AROP OdV per favorire la partecipazione attiva della comunità e per sostenere, attraverso forme inclusive e coinvolgenti, la missione dell’associazione: garantire ai piccoli pazienti oncologici cure e accoglienza nel miglior contesto possibile.

Per info https://arop.it/la- camminata-dei-sorrisi-summer- edition/

Per le iscrizioni è possibile contattare AROP OdV al numero 333 5640640 o via e-mail all’indirizzo segreteria@arop. it. È inoltre attivo il contatto della Pro Loco di Viserbella al 347 4433456.

Arop è un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 20 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.





