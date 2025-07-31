Comune e IEG: un progetto speciale di accoglienza urbana per i principali eventi

La città di Rimini diventa vetrina d'eccellenza per le principali manifestazioni fieristiche e le grandi Fiere internazionali biglietto da visita per accogliere in città e invitare a scoprire le sue bellezze.

Il Comune di Rimini, in collaborazione con Italian Exhibition Group (IEG) e con la Dmc Visit Rimini lancia un nuovo Progetto Speciale di Promozione in occasione delle principali fiere riminesi, attraverso un piano di accoglienza e valorizzazione urbana che coinvolge alcuni dei luoghi simbolici della città.

La Giunta comunale ha approvato il progetto promozione che mira a valorizzare il territorio riminese anche al di fuori del quartiere fieristico, offrendo una comunicazione visiva diffusa che coinvolga cittadini, visitatori, operatori e turisti, in una logica di accoglienza diffusa e promozione culturale che interesserà le cinque principali fiere: SIGEP (gennaio), KEY - The Energy Transition Expo (marzo), RIMINI WELLNESS (maggio/giugno), TTG Travel Experience (ottobre) ed ECOMONDO (novembre).

L’intervento si articola in azioni di ‘city dressing’ diffuse, coordinate con la programmazione fieristica, che vanno da proiezioni su ledwall a gonfaloni bifacciali lungo il percorso Stazione–Ingresso della Fiera e in altri punti strategici della città, con banner verticali personalizzati, fino alla grande installazione luminosa con la scritta “Rimini” che dà il benvenuto in città in una delle principali porte di accesso, la stazione di Rimini. Della larghezza di 5 metri, luminosa e dotata di cornice per foto ricordo, la grande installazione, anche per la sua posizione vicino ai giochi d’acqua nel piazzale della stazione, è già meta gettonata per un selfie ricordo di saluti da Rimini. Il progetto - che avrà una durata di due anni - che ha l’obiettivo di creare un ponte visivo di valorizzazione dell'intero territorio dando la possibilità al Comune di inserire promozioni istituzionali nei periodi non utilizzati dalle manifestazioni fieristiche.