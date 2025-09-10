  
Il vigile del fuoco ucciso

Omicidio Tucci, fissata udienza in appello. Famiglia e PM: fu atto volontario

In foto: il magistrato Ercolani e la Scientifica durante il sopralluogo
il magistrato Ercolani e la Scientifica durante il sopralluogo
di Redazione   
Mer 10 Set 2025 15:04 ~ ultimo agg. 15:27
Mer 10 Set 2025 15:04 ~ ultimo agg. 15:27


E' stata fissata al 22 settembre prossimo, l'udienza d'Appello davanti al Tribunale di Bologna nei confronti del buttafuori Klajdi Mjeshtri, 28enne albanese condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per l'omicidio di Giuseppe Tucci, il vigile del fioco di 34 anni di Foggia, aggredito all'esterno della discoteca Frontemare di Rimini nel giugno del 2023.

Contro la sentenza di primo grado hanno presentato appello sia i parenti della vittima che il sostituto procuratore Davide Ercolani. I genitori della vittima, rappresentati dall'avvocato Marco Ditroia, sostengono la tesi dell'omicidio volontario. Il giudice aveva invece optato per l’omicidio preterintenzionale, in quanto, sulla base della ricostruzione dei fatti, dalle testimonianze e dai riscontri medico scientifici, non ci sarebbero stati elementi tali da dimostrare l'intenzione di uccidere da parte di Mjeshtri. Sempre per omicidio volontario, in primo grado con processo in abbreviato (quindi sconto di un terzo della pena) il pm Ercolani aveva chiesto una condanna a 20 anni.

 

