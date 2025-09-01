Omicidio Paganelli. Questa sera un incidente probatorio sull'audio del garage

Questa sera dalle 19.30 ci sarà un incidente probatorio sull'audio dell'omicidio di Pierina Paganelli nel garage di via del Ciclamino. Il video sarà esaminato dai periti nominati dal gip Vinicio Cantarini nello stesso punto dove la telecamera di uno dei box condominiali registrò i suoni delle 29 coltellate che hanno ucciso il 3 ottobre 2023 l'anziana riminese e le urla di dolore della vittima, oltre ad altri suoni.

Ad oggi in carcere come unico indagato c'è dal 16 luglio 2024 Louis Dassilva. A chiedere la perizia fonica sono stati gli avvocati difensori del senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Il gip ha ammesso, sempre su richiesta della difesa, anche la richiesta di analizzare il filmato della telecamere della farmacia che riprende il fratello della nuora, Loris Bianchi scendere due volte nel semiinterrato di via del Ciclamino.