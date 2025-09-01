Si è spento il jazzista riminese Samuele Gambarini, maestro dell'Hammond

Si è spento improvvisamente, a 53 anni, il musicista riminese Samuele 'Sam' Gambarini. Organista jazz, ha studiato alla Middlesex University e suonato a lungo in Inghilterra. La sua passione era l'organo Hammond, di cui è stato cultore e interprete tra i più apprezzati a livello nazionale e non solo. Tanti i messaggi di cordoglio da colleghi musicisti ed estimatori della sua musica ma anche delle sue doti umane.